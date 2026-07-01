Stage : Le dessin comme espace d’exploration, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Informations pratiques

Stage : Le dessin comme espace d’exploration 16 – 19 juillet Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

Renseignements et inscriptions obligatoires sur le site du Musée des Augustins: augustins.toulouse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:30:00+02:00 – 2026-07-16T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-19T10:30:00+02:00 – 2026-07-19T12:30:00+02:00

« Le dessin comme espace d’exploration » – stage de 4 séances

Activité répartie entre le Musée des Augustins et le Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

Stage de 4 séances autour de l’œuvre de Stéphanie Mansy. Le cours est assuré par Jeannette Giannini, historienne de l’art et plasticienne.

Les séances se dérouleront au musée des Augustins et au musée des Arts Précieux Paul-Dupuy :

– jeudi, de 10h à 12h30, au musée des Augustins

– vendredi, de 10h30 à 12h30, au musée des Augustins

– samedi, de 10h30 à 12h30, au musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

– dimanche, de 10h30 à 12h30, au musée des Augustins

Dessiner, c’est regarder puis regarder encore. Observer. « Sentir » une vibration, une atmosphère. La technique est là pour vous guider, repérer la composition, les perspectives, les volumes, et votre créativité est là pour développer une expression.

Dans une atmosphère conviviale, Jeannette Giannini, historienne de l’art et plasticienne, vous guide pour réaliser des croquis sur le vif, saisir les formes, les ombres, les lumières, et autres facettes du dessin. Elle vous encourage à structurer, à lâcher votre geste, à libérer votre créativité….au crayon mine de plomb, au fusain, au crayons de couleurs…..

Dans cet atelier « le dessin comme espace d’exploration », vous découvrirez les liens entre le cloître, l’architecture, le jardin, la salle romane et la création contemporaine de l’artiste Stéphanie Mansy, qui est présentée au musée des Arts précieux et au musée des Augustins.

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Les participants viennent avec leur propre matériel de dessin, techniques sèches : bloc dessin (papier blanc non lisse format A4 ou A3 – 1 crayon dessin HB 1 crayon dessin 4B – crayons couleurs – fusain – pastel secs – fixatif ou laque – 1 gomme dessin – 1 gomme mie de pain – feuilles de papier absorbant – 1 feuille papier calque

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://augustins.toulouse.fr/stage-le-dessin-comme-espace-dexploration-seance-1-4/ »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Avec Jeannette Giannini, enseignante en arts plastiques et guide-conférencière.