Lectures, Médiathèque des Izards, Toulouse

Informations pratiques

Lectures Jeudi 16 juillet, 10h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

Jeudi 16 juillet – 10h

Dans le cadre de Partir en livres

Venez découvrir en famille ou entre amis notre sélection d’albums, et installons-nous ensemble à l’ombre des arbres, pour écouter les histoires choisies par les bibliothécaires.

Annulé en cas de mauvais temps.

De 0 à 6 ans et leur famille

Durée : 2h

Parc de la Maourine (près de l’aire de jeux) – Avenue Maurice Bourgès-Maunoury – 31200 Toulouse

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

L’équipe de la Médiathèque des Izards s’installe sur l’espace Livres et Lectures au Parc de la Maourine.