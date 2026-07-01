Lectures, Médiathèque des Izards, Toulouse
jeudi 16 juillet 2026 · Médiathèque des Izards · Toulouse
Informations pratiques
Lectures Jeudi 16 juillet, 10h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
Jeudi 16 juillet – 10h
Dans le cadre de Partir en livres
Venez découvrir en famille ou entre amis notre sélection d’albums, et installons-nous ensemble à l’ombre des arbres, pour écouter les histoires choisies par les bibliothécaires.
Annulé en cas de mauvais temps.
De 0 à 6 ans et leur famille
Durée : 2h
Parc de la Maourine (près de l’aire de jeux) – Avenue Maurice Bourgès-Maunoury – 31200 Toulouse
Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie
L’équipe de la Médiathèque des Izards s’installe sur l’espace Livres et Lectures au Parc de la Maourine.
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