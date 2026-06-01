CONCERT À TRAVERS LES SIÈCLE GROUPE VOCAL OCTOMATE Saint-Papoul
CONCERT À TRAVERS LES SIÈCLE GROUPE VOCAL OCTOMATE Saint-Papoul dimanche 21 juin 2026.
Saint-Papoul
CONCERT À TRAVERS LES SIÈCLE GROUPE VOCAL OCTOMATE
Saint-Papoul Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le Dimanche 21 juin à 18h00 à Eglise cathédrale Concert “A travers les siècles…” du groupe vocal Octomate!
Au menu de cette fête de la musique 2026, un florilège de pièces a cappella ou accompagnées au piano, avec allers-retours réguliers entre les deux univers du groupe musique baroque d’un côté (Buxtehude, Couperin, Haendel…), et composition chorale contemporaine de l’autre (Ola Gjeilo, Joanna Forbes, Elaine Hagenberg…).
Composition de l’Ensemble
Sopranos Priscille Casemajor, Annie Darnaudet,
Évelyne Plan-Mathe
Altos Monique Gourdon, Murielle Sapaly
Ténor Jean-David Casemajor
Bassses Pierre Albisson, Thierry Demur
Direction Xavier Mathe
Entrée libre, participation conseillée!
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Saint-Papoul 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 97 75
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English :
Sunday, June 21 at 6:00 p.m. at the Cathedral: Through the Centuries… concert by the vocal group Octomate!
On the program for this 2026 Music Festival: a selection of a cappella and piano-accompanied pieces, with regular shifts between the group’s two musical worlds: Baroque music on one hand (Buxtehude, Couperin, Handel…), and contemporary choral compositions on the other (Ola Gjeilo, Joanna Forbes, Elaine Hagenberg…).
Ensemble Members:
Sopranos: Priscille Casemajor, Annie Darnaudet,
Évelyne Plan-Mathe
Altos: Monique Gourdon, Murielle Sapaly
Tenor: Jean-David Casemajor
Basses: Pierre Albisson, Thierry Demur
Conductor: Xavier Mathe
Free admission, donations appreciated!
L’événement CONCERT À TRAVERS LES SIÈCLE GROUPE VOCAL OCTOMATE Saint-Papoul a été mis à jour le 2026-06-11 par