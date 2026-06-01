Saint-Papoul

CONCERT À TRAVERS LES SIÈCLE GROUPE VOCAL OCTOMATE

Saint-Papoul Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Dimanche 21 juin à 18h00 à Eglise cathédrale Concert “A travers les siècles…” du groupe vocal Octomate!

Au menu de cette fête de la musique 2026, un florilège de pièces a cappella ou accompagnées au piano, avec allers-retours réguliers entre les deux univers du groupe musique baroque d’un côté (Buxtehude, Couperin, Haendel…), et composition chorale contemporaine de l’autre (Ola Gjeilo, Joanna Forbes, Elaine Hagenberg…).

Composition de l’Ensemble

Sopranos Priscille Casemajor, Annie Darnaudet,

Évelyne Plan-Mathe

Altos Monique Gourdon, Murielle Sapaly

Ténor Jean-David Casemajor

Bassses Pierre Albisson, Thierry Demur

Direction Xavier Mathe

Entrée libre, participation conseillée!

.

Saint-Papoul 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 97 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday, June 21 at 6:00 p.m. at the Cathedral: Through the Centuries… concert by the vocal group Octomate!

On the program for this 2026 Music Festival: a selection of a cappella and piano-accompanied pieces, with regular shifts between the group’s two musical worlds: Baroque music on one hand (Buxtehude, Couperin, Handel…), and contemporary choral compositions on the other (Ola Gjeilo, Joanna Forbes, Elaine Hagenberg…).

Ensemble Members:

Sopranos: Priscille Casemajor, Annie Darnaudet,

Évelyne Plan-Mathe

Altos: Monique Gourdon, Murielle Sapaly

Tenor: Jean-David Casemajor

Basses: Pierre Albisson, Thierry Demur

Conductor: Xavier Mathe

Free admission, donations appreciated!

L’événement CONCERT À TRAVERS LES SIÈCLE GROUPE VOCAL OCTOMATE Saint-Papoul a été mis à jour le 2026-06-11 par