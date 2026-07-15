Concert ABBACCA Route de Nedde Eymoutiers
vendredi 14 août 2026 · Route de Nedde · Eymoutiers
Informations pratiques
Eymoutiers
Concert ABBACCA
Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 20:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Concert au musée avec A B B A C C A , un trio acoustique jouant du choro une musique populaire d’origine brésilienne issue du métissage, dansante et joyeuse. Les musiciens se sont rencontrés en 2024 en Haute Vienne à Eymoutiers autour de ce répertoire qui exige virtuosité et souplesse. Les mélodies sinueuses et rythmiques du groupe invitent au voyage. Par l’improvisation et la variation autour des thèmes, ils repoussent leurs limites pour faire vivre au public un moment unique.
Avec Florence Eymery à la flûte, Geoffroy Gesser, saxophone, clarinette et Baptiste Poncelet à la guitare. .
Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 58 88 espace.rebeyrolle@wanadoo.fr
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English : Concert ABBACCA
L’événement Concert ABBACCA Eymoutiers a été mis à jour le 2026-07-15 par Terres de Limousin
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