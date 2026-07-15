Concert ABBACCA Route de Nedde Eymoutiers

Informations pratiques

Eymoutiers

Concert ABBACCA

Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 20:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Concert au musée avec A B B A C C A , un trio acoustique jouant du choro une musique populaire d’origine brésilienne issue du métissage, dansante et joyeuse. Les musiciens se sont rencontrés en 2024 en Haute Vienne à Eymoutiers autour de ce répertoire qui exige virtuosité et souplesse. Les mélodies sinueuses et rythmiques du groupe invitent au voyage. Par l’improvisation et la variation autour des thèmes, ils repoussent leurs limites pour faire vivre au public un moment unique.

Avec Florence Eymery à la flûte, Geoffroy Gesser, saxophone, clarinette et Baptiste Poncelet à la guitare. .

Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 58 88 espace.rebeyrolle@wanadoo.fr

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English : Concert ABBACCA

L’événement Concert ABBACCA Eymoutiers a été mis à jour le 2026-07-15 par Terres de Limousin