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Les Écrits d’Août ce qu’on nous fait avaler jardin du Presbytère Eymoutiers

vendredi 14 août 2026 · jardin du Presbytère · Eymoutiers

Les Écrits d’Août ce qu’on nous fait avaler jardin du Presbytère Eymoutiers

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
jardin du Presbytère
Adresse
2 rue des Pénitents
Ville
87120 Eymoutiers
Département
Haute-Vienne
Tarif

Eymoutiers

Les Écrits d’Août ce qu’on nous fait avaler

jardin du Presbytère 2 rue des Pénitents Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Les Écrits d’Août reviennent pour la 8ème saison! Rencontres, exposition, concert, librairie…   .

jardin du Presbytère 2 rue des Pénitents Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81  lesecritsdaout@gmail.com

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English : Les Écrits d’Août ce qu’on nous fait avaler

L’événement Les Écrits d’Août ce qu’on nous fait avaler Eymoutiers a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Portes de Vassivière

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