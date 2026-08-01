Les Écrits d’Août ce qu’on nous fait avaler jardin du Presbytère Eymoutiers
vendredi 14 août 2026 · jardin du Presbytère · Eymoutiers
Informations pratiques
Eymoutiers
Les Écrits d’Août ce qu’on nous fait avaler
jardin du Presbytère 2 rue des Pénitents Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Les Écrits d’Août reviennent pour la 8ème saison! Rencontres, exposition, concert, librairie… .
jardin du Presbytère 2 rue des Pénitents Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 lesecritsdaout@gmail.com
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English : Les Écrits d’Août ce qu’on nous fait avaler
L’événement Les Écrits d’Août ce qu’on nous fait avaler Eymoutiers a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Portes de Vassivière
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