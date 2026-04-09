Eymoutiers

Train touristique à vapeur Circuit d’Eymoutiers à Bugeat

Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 13:45:00

fin : 2026-08-16 17:45:00

Date(s) :

2026-08-16

D’une durée de 2 heures et 20 mn aller et retour, ce voyage se déroule au départ de la gare SNCF d‘Eymoutiers à destination de Bugeat. Le train historique et touristique qui emprunte la voie ferrée de montagne Limoges-Ussel vous permettra de découvrir le plateau de Millevaches, célèbre plateau du Limousin, point culminant de la région . À Bugeat, vous assisterez à la manœuvre des machines à vapeur. Tout au long du voyage, vous bénéficierez de commentaires sur la ligne. C’est donc un spectacle unique auquel vous pourrez assister ! Billets en vente à l’Office de Tourisme de Limoges , à l’Office de Tourisme des Portes de Vassivière à Eymoutiers, ou en ligne. .

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81

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English : Train touristique à vapeur Circuit d’Eymoutiers à Bugeat

L’événement Train touristique à vapeur Circuit d’Eymoutiers à Bugeat Eymoutiers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Portes de Vassivière