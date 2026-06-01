Exposition KOUKA Route de Nedde Eymoutiers
Exposition KOUKA Route de Nedde Eymoutiers dimanche 21 juin 2026.
Eymoutiers
Exposition KOUKA
Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
L’artiste franco-congolais bâtit sa création sur la pluralité des récits autour de l’origine et de l’identité. Dans une obsessionnelle recherche plastique sur le portrait classique, il réhabilite les figures symboliques d’une civilisation oubliée avec ses Guerriers Bantus.
Kouka développe aussi d’autres thèmes autour de l’Homme et de la Nature. Son travail se caractérise par l’expressivité et la spontanéité du geste laissant apparaitre imperfections et coulures tout en privilégiant les matériaux de récupération comme supports. .
Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 58 88 espace.rebeyrolle@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition KOUKA
L’événement Exposition KOUKA Eymoutiers a été mis à jour le 2026-05-29 par Terres de Limousin
À voir aussi à Eymoutiers (Haute-Vienne)
- Eymoutiers en fête 3ème édition Eymoutiers 12 juin 2026
- Concours de pêche Eymoutiers 14 juin 2026
- Cirque Bidon: Sand pour Sand Bidon ! Eymoutiers 24 juin 2026
- Concert Baroque-trad Bocane par le duo Garenne Route de Nedde Eymoutiers 5 juillet 2026
- Ateliers Les Arts au Soleil Eymoutiers 9 juillet 2026