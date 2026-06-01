Exposition KOUKA Route de Nedde Eymoutiers

Eymoutiers

Exposition KOUKA

Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’artiste franco-congolais bâtit sa création sur la pluralité des récits autour de l’origine et de l’identité. Dans une obsessionnelle recherche plastique sur le portrait classique, il réhabilite les figures symboliques d’une civilisation oubliée avec ses Guerriers Bantus.

Kouka développe aussi d’autres thèmes autour de l’Homme et de la Nature. Son travail se caractérise par l’expressivité et la spontanéité du geste laissant apparaitre imperfections et coulures tout en privilégiant les matériaux de récupération comme supports. .

Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 58 88 espace.rebeyrolle@wanadoo.fr

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English : Exposition KOUKA

L’événement Exposition KOUKA Eymoutiers a été mis à jour le 2026-05-29 par Terres de Limousin