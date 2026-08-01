Promenade sur les pas de la Résistance Eymoutiers
vendredi 14 août 2026 · Eymoutiers
Informations pratiques
Eymoutiers
Promenade sur les pas de la Résistance
Devant la gare Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:15:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Partez à la découverte d’Eymoutiers à travers une promenade commentée retraçant les événements marquants de la Résistance locale. Au fil des rues, revivez l’histoire du maquis de Georges Guingouin et les épisodes qui ont marqué la Libération de la ville. .
Devant la gare Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81
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English : Promenade sur les pas de la Résistance
L’événement Promenade sur les pas de la Résistance Eymoutiers a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Portes de Vassivière
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