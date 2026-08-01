Informations pratiques

Eymoutiers

Promenade sur les pas de la Résistance

Devant la gare Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:15:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Partez à la découverte d’Eymoutiers à travers une promenade commentée retraçant les événements marquants de la Résistance locale. Au fil des rues, revivez l’histoire du maquis de Georges Guingouin et les épisodes qui ont marqué la Libération de la ville. .

Devant la gare Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81

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English : Promenade sur les pas de la Résistance

L’événement Promenade sur les pas de la Résistance Eymoutiers a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Portes de Vassivière