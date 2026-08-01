UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Eymoutiers

Promenade sur les pas de la Résistance Eymoutiers

vendredi 14 août 2026 · Eymoutiers

Promenade sur les pas de la Résistance Eymoutiers

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
14:15:00
Adresse
Devant la gare
Ville
87120 Eymoutiers
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Eymoutiers

Promenade sur les pas de la Résistance

Devant la gare Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:15:00
fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Partez à la découverte d’Eymoutiers à travers une promenade commentée retraçant les événements marquants de la Résistance locale. Au fil des rues, revivez l’histoire du maquis de Georges Guingouin et les épisodes qui ont marqué la Libération de la ville.   .

Devant la gare Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Promenade sur les pas de la Résistance

L’événement Promenade sur les pas de la Résistance Eymoutiers a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Portes de Vassivière

À voir aussi à Eymoutiers (Haute-Vienne)