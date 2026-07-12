Concert Abracadabra, Beatrice Berrut L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Abracadabra, Beatrice Berrut

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-06-15 20:00:00

fin : 2027-06-15 21:00:00

Date(s) :

2027-06-15

Beatrice Berrut nous enchante avec son récital “Abracadabra!” .

Dès la célèbre Danse macabre de Saint-Saëns, arrangée pour le clavier par Liszt, la pianiste nous jette un sort, avant de nous ensorceler par l’étonnant Triomphe Funèbre du Tasse du maître hongrois. Son grimoire recèle bien d’autres trésors, telle son incroyable transcription de l’Andante de la Symphonie n°6 de Mahler, où la campagne autrichienne (et un orchestre !) résonne dans son piano. Bonne fée, Berrut est par ailleurs une compositrice accomplie, comme en témoignent ses Polaris et Céphéides, inspirées par la musique des étoiles.

Tout naturellement, le programme se termine par L’Apprenti sorcier de Dukas, popularisé par Fantasia de Disney. Un récital qui ravira les rêveurs et magiciens de tous âges.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Beatrice Berrut enchants us with her “Abracadabra!” recital.

Starting with Saint-Saëns’s famous “Danse macabre,” arranged for piano by Liszt, the pianist casts a spell on us, before enchanting us with the Hungarian master’s astonishing *Triomphe Funèbre* by Tasso. Her grimoire holds many other treasures, such as her incredible transcription of the Andante from Mahler’s Symphony No. 6, in which the Austrian countryside (and an orchestra!) resonates through her piano. A true enchantress, Berrut is also an accomplished composer, as evidenced by her works *Polaris* and *Cepheides*, inspired by the music of the stars.

Quite naturally, the program concludes with Dukas’s *The Sorcerer’s Apprentice*, made famous by Disney’s *Fantasia*. A recital that will delight dreamers and magicians of all ages.

L’événement Concert Abracadabra, Beatrice Berrut Metz a été mis à jour le 2026-07-07 par AGENCE INSPIRE METZ