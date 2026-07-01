Concert acoustique en plein air Juliette Jouan Imec Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Informations pratiques

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Concert acoustique en plein air Juliette Jouan

Imec Abbaye d’Ardenne 3 Rue Youf du Marché Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-08 21:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Aux côtés de la contrebassiste Clémence Gaudin, Juliette Jouan nous plonge dans des morceaux intimes qui nous secouent et qui nous bercent.

Aux côtés de la contrebassiste Clémence Gaudin, Juliette Jouan nous plonge dans des morceaux intimes qui nous secouent et qui nous bercent.

Juliette Jouan est une artiste caennaise aux multiples facettes. Après l’apprentissage du piano classique, elle découvre la musique assistée par ordinateur et compose ses premières chansons. En parallèle, elle est choisie pour incarner un des rôles principaux du film L’Envol de Pietro Marcello dans lequel elle interprète les chansons de Gabriel Yared. Elle collabore étroitement avec le compositeur et écrit les paroles de la chanson phare du film. Aujourd’hui comédienne, claviériste, chanteuse et compositrice, Juliette Jouan continue de se promener là où ses envies la guident.

Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après la rencontre.

L’exposition Autoportrait sera ouverte jusqu’au début du concert.

Allez-y avec Twisto ! Une navette gratuite rejoint le centre-ville après chaque événement.

Réservations par mail reservations@imec-archives.com .

Imec Abbaye d’Ardenne 3 Rue Youf du Marché Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie +33 2 31 29 37 37 reservation@imec-archives.com

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English : Concert acoustique en plein air Juliette Jouan

Alongside double bassist Clémence Gaudin, Juliette Jouan plunges us into intimate pieces that shake us up and lull us to sleep.

L’événement Concert acoustique en plein air Juliette Jouan Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Caen la Mer