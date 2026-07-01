Concert acoustique en plein air Juliette Jouan Imec Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
mercredi 8 juillet 2026 · Imec Abbaye d'Ardenne · Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Informations pratiques
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Concert acoustique en plein air Juliette Jouan
Imec Abbaye d’Ardenne 3 Rue Youf du Marché Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:30:00
fin : 2026-07-08 21:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Aux côtés de la contrebassiste Clémence Gaudin, Juliette Jouan nous plonge dans des morceaux intimes qui nous secouent et qui nous bercent.
Aux côtés de la contrebassiste Clémence Gaudin, Juliette Jouan nous plonge dans des morceaux intimes qui nous secouent et qui nous bercent.
Juliette Jouan est une artiste caennaise aux multiples facettes. Après l’apprentissage du piano classique, elle découvre la musique assistée par ordinateur et compose ses premières chansons. En parallèle, elle est choisie pour incarner un des rôles principaux du film L’Envol de Pietro Marcello dans lequel elle interprète les chansons de Gabriel Yared. Elle collabore étroitement avec le compositeur et écrit les paroles de la chanson phare du film. Aujourd’hui comédienne, claviériste, chanteuse et compositrice, Juliette Jouan continue de se promener là où ses envies la guident.
Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après la rencontre.
L’exposition Autoportrait sera ouverte jusqu’au début du concert.
Allez-y avec Twisto ! Une navette gratuite rejoint le centre-ville après chaque événement.
Réservations par mail reservations@imec-archives.com .
Imec Abbaye d’Ardenne 3 Rue Youf du Marché Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie +33 2 31 29 37 37 reservation@imec-archives.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert acoustique en plein air Juliette Jouan
Alongside double bassist Clémence Gaudin, Juliette Jouan plunges us into intimate pieces that shake us up and lull us to sleep.
L’événement Concert acoustique en plein air Juliette Jouan Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (Calvados)
- Randonnée Un jardin, des jardins Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 26 août 2026
- Concert acoustique en plein air Charlie Blons Imec Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 26 août 2026
- Visite libre de l’Imec, Institut Mémoires de l’édition contemporaine, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition Autoportrait, par Thomas Clerc, Institut Mémoires de l’édition contemporaine, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 19 septembre 2026
- Visite guidée des archives et de la bibliothèque de recherche, Institut Mémoires de l’édition contemporaine, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 19 septembre 2026