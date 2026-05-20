Châteaudun

Concert Adieu Barbara

Théâtre Municipal Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Adieu Barbara c’est une nouvelle émotion Pop Rock portée par la voix emblématique de MANU (Ex-Dolly). Né à Chartres en 2020, le groupe est d’abord l’aboutissement du rêve un peu fou de quatre amis d’enfance, inviter Manu à se joindre à l’aventure.

Concert gratuit sur réservation. Les inscriptions se font en direct sur le site www.adieubarbara.com. .

Théâtre Municipal Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire adieubarbara@gmail.com

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English :

Adieu Barbara is a new Pop Rock emotion carried by the emblematic voice of MANU (Ex-Dolly). Born in Chartres in 2020, the band is first and foremost the culmination of the crazy dream of four childhood friends, inviting Manu to join in the adventure.

L’événement Concert Adieu Barbara Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN