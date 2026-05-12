Châteaudun

Soirée Sport Participative

Centre Nautique Roger Creuzot Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:00:00

fin : 2026-06-16 21:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Dépensez-vous pendant 3 heures de sport lors d’une soirée organisée par le Centre Nautique Roger Creuzot.

Programme

– Renforcement musculaire

– AquaTonic Cardio

– AquaTonic Bras

Prévoir une tenue de sport et apporter une petite collation.

Inscriptions à l’accueil ou par téléphone. 10 .

Centre Nautique Roger Creuzot Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 21 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Work up a sweat during 3 hours of sport at a party organized by the Centre Nautique Roger Creuzot.

L’événement Soirée Sport Participative Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN