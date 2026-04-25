Châteaudun

Visite commentée du Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 15:30:00

Date(s) :

2026-05-16

En 1 heure, venez voyager, d’une salle à l’autre, sur tous les continents, de l’antiquité à nos jours, à la découverte des objets et spécimens naturalisés du musée.

A partir de 6 ans.

Tarif d’entrée habituel du musée. .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

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English :

Thanks to the objects discovered by Emile Amélineau in Abydos, Egypt, and the mummies on display, you’ll be introduced to the daily life and religious and funerary practices of the Egyptians.

L’événement Visite commentée du Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN