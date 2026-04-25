Châteaudun

Exposition Drôles de meubles ça déménage avec le Mobilier National

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-05-07

Cette exposition propose au public de découvrir 14 œuvres issues des collections du Mobilier National qui créent un dialogue entre un décor historique et des meubles revisités par des artistes contemporains.

Le château de Châteaudun accueille 14 pièces paravents, bibliothèque en acajou, commodes, lampadaire ou encore fauteuil, autant de meubles réinventés par des artistes et artisans d’art contemporain. Le monument se métamorphosera en un espace où se conjuguent poésie et imaginaire. Pièce après pièce, la vie d’une famille seigneuriale, toujours en mouvement, se redessinera sous nos yeux. C’est ainsi que le monument se parera de couleurs inattendues, fruit d’un exercice montrant combien créativité et logique de réemploi peuvent insuffler une nouvelle vitalité.

Exposition visible aux horaires d’ouvertures habituels du monument. .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

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English :

This exhibition invites the public to discover 14 works from the Mobilier National collections, creating a dialogue between historic décor and furniture revisited by contemporary artists.

L’événement Exposition Drôles de meubles ça déménage avec le Mobilier National Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN