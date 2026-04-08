La Dunoise 2026 Châteaudun
La Dunoise 2026 Châteaudun dimanche 10 mai 2026.
Châteaudun
La Dunoise 2026
Lieu-dit Bois des Gâts Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:30:00
fin : 2026-05-10 09:30:00
Date(s) :
2026-05-10
La Dunoise 2026
Le Vélo Club Dunois Cyclotourisme vous propose pour cette édition 2026
4 circuits ROUTE 25 km balade famille encadrée 47 km 72 km 92 km
3 circuits VTT 24 km 35 km 44 km
avec 2 points de convivialité sur les parcours Droué et Saint-Hilaire sur Yerre.
Inscriptions sur place au lieu-dit Bois des Gâts à Châteaudun de 7h30 à 9h30. Clôture à 14h00.
Départ libre de 7h30 à 9h30. .
Lieu-dit Bois des Gâts Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 16 87 72 88 domicyclo.114828@gmail.com
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La Dunoise 2026
L’événement La Dunoise 2026 Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-08 par OT GRAND CHATEAUDUN
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