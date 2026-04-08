Châteaudun

La Dunoise 2026

Lieu-dit Bois des Gâts Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 07:30:00

fin : 2026-05-10 09:30:00

Date(s) :

2026-05-10

La Dunoise 2026

Le Vélo Club Dunois Cyclotourisme vous propose pour cette édition 2026

4 circuits ROUTE 25 km balade famille encadrée 47 km 72 km 92 km

3 circuits VTT 24 km 35 km 44 km

avec 2 points de convivialité sur les parcours Droué et Saint-Hilaire sur Yerre.

Inscriptions sur place au lieu-dit Bois des Gâts à Châteaudun de 7h30 à 9h30. Clôture à 14h00.

Départ libre de 7h30 à 9h30. .

Lieu-dit Bois des Gâts Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 16 87 72 88 domicyclo.114828@gmail.com

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La Dunoise 2026

L’événement La Dunoise 2026 Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-08 par OT GRAND CHATEAUDUN