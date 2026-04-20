Châteaudun

Visite commentée L’odyssée du cerveau neurones, neurotransmetteurs et cellules gliales

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09 15:30:00

Date(s) :

2026-05-09

A l’occasion de l’exposition L’Odyssée du Cerveau , découvrez-en plus sur notre cerveau et son fonctionnement.

Pour adultes et adolescents à partir de 12 ans.

Tarif d’entrée habituel du musée. .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

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English :

Find out more about our brains and how they work at the Brain Odyssey exhibition.

L’événement Visite commentée L’odyssée du cerveau neurones, neurotransmetteurs et cellules gliales Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-20 par OT GRAND CHATEAUDUN