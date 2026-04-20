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Visite commentée L’odyssée du cerveau neurones, neurotransmetteurs et cellules gliales Châteaudun

Visite commentée L’odyssée du cerveau neurones, neurotransmetteurs et cellules gliales Châteaudun

Visite commentée L’odyssée du cerveau neurones, neurotransmetteurs et cellules gliales Châteaudun samedi 9 mai 2026.

Adresse : Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle

Ville : 28200 Châteaudun

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Châteaudun

Visite commentée L’odyssée du cerveau neurones, neurotransmetteurs et cellules gliales

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09 15:30:00

Date(s) :
2026-05-09

A l’occasion de l’exposition L’Odyssée du Cerveau , découvrez-en plus sur notre cerveau et son fonctionnement.
Pour adultes et adolescents à partir de 12 ans.
Tarif d’entrée habituel du musée.   .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36  musee-chateaudun@wanadoo.fr

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English :

Find out more about our brains and how they work at the Brain Odyssey exhibition.

L’événement Visite commentée L’odyssée du cerveau neurones, neurotransmetteurs et cellules gliales Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-20 par OT GRAND CHATEAUDUN

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