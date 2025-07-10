Concert De femmes à Hommes Châteaudun

Concert De femmes à Hommes

Théâtre Municipal Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05 22:00:00

2026-05-05

Et si la femme utilisait les mots de l’homme pour parler du couple et de l’amour? Voici un audacieux prétexte pour revisiter quelques très belles chansons du répertoire masculin (Nougaro, Aznavour, Reggiani, Gainsbourg, Brassens…)

Porté par la voix de Tiphaine Lacrampe et arrangé par le quator Philippe Desmoulins, Pascal Thomas, Jean-Claude Laudat et Thierry Fautrel, le texte prend une autre couleur, tour à tour ironique et cruel, moqueur ou charmeur mais toujours tendre et souriant. L’auditeur, baigné d’un jazz teinté de blues, calypso ou même argentin, est transporté par le jeu envoutant de l’accordéon, les soli de trombones et flûtes et la rythmique groove du basse-batterie. C’est dans cet écrin magnifique que la voix chaleureuse et élégante de la chanteuse lui susurre à l’oreille des mots doux et acides… .

What if women used men’s words to talk about couples and love? Here’s a daring excuse to revisit some of the finest songs in the men’s repertoire (Nougaro, Aznavour, Reggiani, Gainsbourg, Brassens…)

Was wäre, wenn die Frau die Worte des Mannes benutzen würde, um über das Paar und die Liebe zu sprechen? Dies ist ein gewagter Vorwand, um einige sehr schöne Lieder aus dem Männerrepertoire (Nougaro, Aznavour, Reggiani, Gainsbourg, Brassens…) neu zu beleben

E se le donne usassero parole maschili per parlare di coppia e di amore? Ecco un’audace scusa per rivisitare alcune belle canzoni del repertorio maschile (Nougaro, Aznavour, Reggiani, Gainsbourg, Brassens…)

¿Y si las mujeres utilizaran palabras de hombres para hablar de parejas y de amor? He aquí una atrevida excusa para revisitar algunas bellas canciones del repertorio masculino (Nougaro, Aznavour, Reggiani, Gainsbourg, Brassens…)

