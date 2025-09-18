Conférence La science à la poursuite du crime Châteaudun

Conférence La science à la poursuite du crime Châteaudun mardi 12 mai 2026.

Conférence La science à la poursuite du crime

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 14:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Conférence d’Audrey Trouin, technicienne en chef à la Direction Interdépartementale de la Police Nationale 28 (DIPN 28).

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr

English :

Conference by Audrey Trouin, Chief Technician at the Direction Interdépartementale de la Police Nationale 28 (DIPN 28).

German :

Vortrag von Audrey Trouin, leitende Technikerin bei der Direction Interdépartementale de la Police Nationale 28 (DIPN 28).

Italiano :

Conferenza di Audrey Trouin, tecnico capo della Direction Interdépartementale de la Police Nationale 28 (DIPN 28).

Espanol :

Conferencia de Audrey Trouin, Técnico Jefe de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale 28 (DIPN 28).

