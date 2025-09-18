Conférence La science à la poursuite du crime Châteaudun
Conférence La science à la poursuite du crime Châteaudun mardi 12 mai 2026.
Conférence La science à la poursuite du crime
Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Conférence d’Audrey Trouin, technicienne en chef à la Direction Interdépartementale de la Police Nationale 28 (DIPN 28).
Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr
English :
Conference by Audrey Trouin, Chief Technician at the Direction Interdépartementale de la Police Nationale 28 (DIPN 28).
German :
Vortrag von Audrey Trouin, leitende Technikerin bei der Direction Interdépartementale de la Police Nationale 28 (DIPN 28).
Italiano :
Conferenza di Audrey Trouin, tecnico capo della Direction Interdépartementale de la Police Nationale 28 (DIPN 28).
Espanol :
Conferencia de Audrey Trouin, Técnico Jefe de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale 28 (DIPN 28).
