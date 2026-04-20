Châteaudun

Visite découverte des collections asiatiques

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le musée renferme de nombreux objets provenant d’Asie réalisés dans des matériaux très différents, ils sont les témoins de la vie quotidienne mais aussi de celle des chefs de clan ou guerriers et des échanges commerciaux avec l’Europe.

A partir de 8 ans.

Tarif d’entrée habituel du musée. .

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr

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English :

The museum contains many objects from Asia: made of very different materials, they bear witness to daily life, but also to the lives of clan chiefs and warriors, and to trade with Europe.

L’événement Visite découverte des collections asiatiques Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-20 par OT GRAND CHATEAUDUN