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Conférence La Surveillance de l’Espace et la Caractérisation des Satellites Châteaudun

Conférence La Surveillance de l’Espace et la Caractérisation des Satellites Châteaudun

Conférence La Surveillance de l’Espace et la Caractérisation des Satellites Châteaudun vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 28200 Châteaudun

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Châteaudun

Conférence La Surveillance de l’Espace et la Caractérisation des Satellites

Médiathèque de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Lors de cette conférence, proposée par le club d’astronomie C.I.E.L. de Châteaudun et accessible à tous, plongez dans la surveillance de l’espace et les caractérisations des satellites auprès de l’ingénieur de recherches en aérospatial et chercheur associé à l’Observatoire de Paris Lionel BIREE.
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Médiathèque de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54 

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English :

Lionel BIREE’s lecture on a trip outside Earth orbit

L’événement Conférence La Surveillance de l’Espace et la Caractérisation des Satellites Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN

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