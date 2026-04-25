Châteaudun

Conférence La Surveillance de l’Espace et la Caractérisation des Satellites

Médiathèque de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Lors de cette conférence, proposée par le club d’astronomie C.I.E.L. de Châteaudun et accessible à tous, plongez dans la surveillance de l’espace et les caractérisations des satellites auprès de l’ingénieur de recherches en aérospatial et chercheur associé à l’Observatoire de Paris Lionel BIREE.

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Médiathèque de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54

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English :

Lionel BIREE’s lecture on a trip outside Earth orbit

L’événement Conférence La Surveillance de l’Espace et la Caractérisation des Satellites Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN