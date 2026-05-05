Le Musée en Balade Châteaudun
Le Musée en Balade Châteaudun samedi 16 mai 2026.
Châteaudun
Le Musée en Balade
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:45:00
fin : 2026-05-16 16:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Balade immersive en famille dès 7 ans, entre musée et nature, à la découverte de la faune locale et exotique avec guide observation de la nature printanière (bourgeons, fleurs sauvages, chants d’oiseaux).
Réservation obligatoire auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 5 .
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
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English :
An immersive stroll for families aged 7 and over, between museum and nature, to discover local and exotic fauna with a guide: observation of springtime nature (buds, wild flowers, birdsong).
L’événement Le Musée en Balade Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GRAND CHATEAUDUN
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