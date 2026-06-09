Châteaudun

Jazz au château

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’école de musique du Grand Châteaudun vous donne rendez-vous tous les samedis de juin au château de Châteaudun pour son 1er festival de Jazz avec les classes de jazz de l’Ecole de Musique sous la direction artistique de Philippe Desmoulins (06, 13 et 20 juin) et le groupe Intégral SEXTET (27 juin).

Un concert jazz aux couleurs du hard bop, du swing moderne et des rythmes latins.

De Killer Joe à My Funny Valentine, de Curtis Fuller à Lee Morgan, le public découvrira un programme riche et contrasté, entre groove, improvisation, lyrisme et énergie collective.

Un moment musical vivant et élégant, pour voyager dans l’univers du jazz moderne, entre grands standards, hommages aux maîtres du genre et couleurs afro-cubaines.

Information et réservation possible.

Spectacle gratuit

Accès au château selon tarifs habituels du monument (adulte plein tarif 7€, gratuit moins de 26 ans…) .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 44 18 59 ecoledemusique@grandchateaudun.fr

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English :

Jazz au château by the jazz classes of the Ecole de Musique du Grand Châteaudun and Intégral SEXTET, artistic director Philippe Desmoulins.

L’événement Jazz au château Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-02 par OT GRAND CHATEAUDUN