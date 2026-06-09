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Concert Echoes Châteaudun

Concert Echoes Châteaudun

Concert Echoes Châteaudun vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Parking de la salle Saint-Jean

Ville : 28200 Châteaudun

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Châteaudun

Concert Echoes

Parking de la salle Saint-Jean Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Concert du groupe Echoes proposé par l’APE La Récré de Saint-Jean.

Buvette sur place.
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Parking de la salle Saint-Jean Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 31 39 38 27  recresaintjean@gmail.com

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English :

Concert by Echoes, organized by APE La Récré de Saint-Jean.

Refreshments on site.

L’événement Concert Echoes Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-04 par OT GRAND CHATEAUDUN

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