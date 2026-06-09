Concert Echoes Châteaudun
Concert Echoes Châteaudun vendredi 26 juin 2026.
Châteaudun
Concert Echoes
Parking de la salle Saint-Jean Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Concert du groupe Echoes proposé par l’APE La Récré de Saint-Jean.
Buvette sur place.
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Parking de la salle Saint-Jean Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 31 39 38 27 recresaintjean@gmail.com
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English :
Concert by Echoes, organized by APE La Récré de Saint-Jean.
Refreshments on site.
L’événement Concert Echoes Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-04 par OT GRAND CHATEAUDUN
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