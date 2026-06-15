Concert Aguanomas Oloron-Sainte-Marie
Concert Aguanomas Oloron-Sainte-Marie mardi 21 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Concert Aguanomas
Jardin Public Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21 23:59:00
Date(s) :
2026-07-21
Aguanomas joue du Son (salsa traditionnelle), un des multiples répertoires de la musique cubaine ! Les chanteurs mêlent leurs origines cubaines, péruviennes et espagnoles à l’image de ce style, métissé, né à Santiago à l’est de Cuba, combinant les structures musicales afro-caribéennes et hispaniques, et se retrouvant dans les fameuses Casa de la Trova, dans les rues ou en famille… Buvette sur place . .
Jardin Public Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99
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English : Concert Aguanomas
L’événement Concert Aguanomas Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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