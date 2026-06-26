Quartiers d’été 2026 Le défi fresque Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Le défi fresque

Rue Louis Barthou Le Belvédère Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Chaque lundi, un défi collectif pour s’amuser et créer ensemble ! Venez découvrir l’art de peindre sans appréhension, ni pression, en prenant du plaisir à remplir un espace avec de la couleur afin de réaliser une partie d’une œuvre collective qui prendra doucement forme sous vos yeux. Un moment magique et surprenant.

Avec Koadart. .

Rue Louis Barthou Le Belvédère Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 Le défi fresque

L’événement Quartiers d’été 2026 Le défi fresque Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn