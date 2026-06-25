Spectacle Marionnettes Pas Sage Blanche laine Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie
Spectacle Marionnettes Pas Sage Blanche laine Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie mardi 21 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Spectacle Marionnettes Pas Sage Blanche laine
Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 11:00:00
fin : 2026-07-23 11:27:00
Date(s) :
2026-07-21
Spectacle d’ombre colorées, avec une histoire simple. Petit Hibou tombe du nid et rencontre plusieurs animaux qui vont l’aider (ou pas pour certains !) à retrouver sa maman. La magie de l’ombre, la douceur de l’histoire, les personnages spécifiques attirent le regard des enfants… et des adultes qui les accompagnent ! Musique en direct (guimbardes), bruitages et chansons, dans un joli castelet décoré. Durée 27 minutes, un spectacle pour le 55-110 centimètres ! Sur réservation. .
Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 86 20 marionnettes-pas-sage@orange.fr
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English : Spectacle Marionnettes Pas Sage Blanche laine
L’événement Spectacle Marionnettes Pas Sage Blanche laine Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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