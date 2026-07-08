Concert Aimez-vous Brahms? L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Aimez-vous Brahms?

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-05-30 16:00:00

fin : 2027-05-30 17:10:00

Date(s) :

2027-05-30

Bien loin du ton épique des Ballades de Chopin, la Quatrième Ballade de Brahms semble une douce rêverie. Ne pas se fier aux apparences il s’agit du dialogue entre une mère et son fils parricide, inspiré par une vieille ballade écossaise, Edward. Cette pièce pour piano seul forme une parenthèse entre les deux puissants quintettes celui de Granados avec son mouvement lent onirique (une mélodie un peu mauresque et des cordes avec sourdines) et son finale aux rythmes gitans haletants ; celui de Brahms, un sommet du genre, grande épopée débordant d’idées mélodiques et de contrastes. D’une écriture très élaborée, avec des instruments qui se superposent dans des contrepoints denses, il reste d’une grande séduction, porté par sa poésie et son énergie.Tout public

19 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Far removed from the epic tone of Chopin’s Ballades, Brahms’s Fourth Ballade seems like a gentle reverie. Don’t be fooled by appearances: this is a dialogue between a mother and her son, a parricide, inspired by an old Scottish ballad, “Edward.” This piece for solo piano serves as an interlude between two powerful quintets: Granados’s, with its dreamlike slow movement (a slightly Moorish melody and muted strings) and its finale with its breathless Gypsy rhythms; and Brahms’s, a pinnacle of the genre, a grand epic brimming with melodic ideas and contrasts. With its highly elaborate composition, in which the instruments layer upon one another in dense counterpoint, it remains deeply captivating, carried by its poetry and energy.

L’événement Concert Aimez-vous Brahms? Metz a été mis à jour le 2026-06-29 par AGENCE INSPIRE METZ