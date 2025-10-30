Concert Airelle Besson BP 40287 Angoulême
Concert Airelle Besson BP 40287 Angoulême mardi 5 mai 2026.
Angoulême
Concert Airelle Besson
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:30:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Avec leur album Try !, la trompettiste virtuose Airelle Besson et ses musiciens explorent les chemins d’un jazz sensible. Portée par la voix de Lynn Cassiers, la formation rayonne du bonheur de jouer ensemble et dessine une musique lumineuse et aérienne.
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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
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English :
With their album Try! virtuoso trumpeter Airelle Besson and her musicians explore the paths of sensitive jazz. Carried by the voice of Lynn Cassiers, the band radiates the joy of playing together, creating a luminous, ethereal music.
L’événement Concert Airelle Besson Angoulême a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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