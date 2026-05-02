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Concert Airs classiques et chansons Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit

Concert Airs classiques et chansons Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Musée du Protestantisme Dauphinois

Adresse : 25 rue de l'Ancien Temple

Ville : 26220 Dieulefit

Département : Drôme

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Dieulefit

Concert Airs classiques et chansons

Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Concert avec le quatuor Ephémère
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Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33  mdpd@wanadoo.fr

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English :

Concert with the Ephémère quartet

L’événement Concert Airs classiques et chansons Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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