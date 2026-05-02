Concert Airs classiques et chansons Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit
Concert Airs classiques et chansons Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit dimanche 12 juillet 2026.
Dieulefit
Concert Airs classiques et chansons
Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Concert avec le quatuor Ephémère
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Musée du Protestantisme Dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33 mdpd@wanadoo.fr
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English :
Concert with the Ephémère quartet
L’événement Concert Airs classiques et chansons Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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