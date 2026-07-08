Concert Alagoas, au Bistrot Guinguette Le Marie-Louise Lieu-dit Le Clairvoyant Mauges-sur-Loire
vendredi 17 juillet 2026 · Lieu-dit Le Clairvoyant · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Concert Alagoas, au Bistrot Guinguette Le Marie-Louise
Lieu-dit Le Clairvoyant Le Marie-Louise, bistrot-guinguette Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Concert Alagoas au restaurant Le Marie Louise, une idée de sortie idéale pour une soirée d’étyé entre Nantes et Angers
Venez assister au concert Alagoas au restaurant Le Marie Louise. Un répertoire de reprises de musiques populaires brésiliennes ! Une invitation à l’aventure musicale et au partage. Une soirée conviviale aux abords de la belle Loire de Montjean-sur-Loire. .
Lieu-dit Le Clairvoyant Le Marie-Louise, bistrot-guinguette Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 07 00 restaurant-lemarie-louise@outlook.fr
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English :
Alagoas concert at Le Marie Louise restaurant—the perfect night out for a getaway between Nantes and Angers
L’événement Concert Alagoas, au Bistrot Guinguette Le Marie-Louise Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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