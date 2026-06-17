Atelier cerfs-volants au Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire
Atelier cerfs-volants au Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire jeudi 9 juillet 2026.
Mauges-sur-Loire
Atelier cerfs-volants au Moulin de l’Epinay
LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Tous les jeudis de juillet à 10h, venez assembler votre cerf-volant et le personnaliser en le décorant selon vos envies.
Si le temps le permet, après séchage, vous pourrez le faire voler sur l’esplanade du Moulin !
Ce n’est que pour les enfants ;)
Durée
Atelier uniquement 1h
Atelier avec visite guidée 2h
L’atelier peut être suivi de la visite guidée du Moulin pour compléter l’expérience.
Age requis 6 ans et +
Les enfants mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
RESERVATION OBLIGATOIRE (en ligne ou par téléphone). .
LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 73 33 contact1@moulinepinay.com
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English :
Every Thursday in July at 10 a.m., come build your own kite and personalize it by decorating it however you like.
L’événement Atelier cerfs-volants au Moulin de l’Epinay Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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