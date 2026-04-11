Atelier cuir avec La Couserie de Clara à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Atelier cuir avec La Couserie de Clara à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Découvrez le travail artisanal du cuir et fabriquez votre propre accessoire lors d’un atelier convivial au bord de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-vous dédié à l’artisanat, la guinguette accueille l’artisane créatrice de La Couserie de Clara . Les participants pourront s’initier aux techniques de travail du cuir, manipuler les outils traditionnels et façonner un petit objet unique de leurs propres mains. Un moment de partage idéal pour s’essayer à une nouvelle activité manuelle dans un cadre naturel et détendu.

Dès 19h, l’ambiance devient particulièrement conviviale avec la présence du foodtruck Pizza di Piero , qui préparera ses célèbres pizzas artisanales cuites sur place. En accompagnement des boissons locales et des planches de la guinguette, c’est la formule idéale pour prolonger cette fin de journée au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Discover leather craftsmanship and make your own accessory in a friendly workshop on the banks of the river Èvre.

L’événement Atelier cuir avec La Couserie de Clara à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges