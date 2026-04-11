Sessions Gaming à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Sessions Gaming à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:00:00

fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez jouer, vous affronter et partager une partie de jeu vidéo entre amis ou en famille au bord de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-vous branché sur consoles, la guinguette met à disposition différentes machines et de nombreux jeux tout au long de l’été. Chaque semaine, venez tester vos réflexes, vous amuser et défier les autres joueurs autour d’une sélection de titres variés

– Mercredi 1er juillet (17h 20h) Initiation Gaming sur Playstation 1 (Tekken 3).

– Mercredi 8 juillet (17h 20h) Initiation Gaming sur Nintendo 64 (Super Mario 64).

– Mercredi 15 juillet (17h 20h) Initiation Gaming sur Playstation 2 (X-Men Next Dimension).

– Mercredi 22 juillet (17h 20h) Initiation Gaming sur Playstation 2 (Capcom Collections).

– Mercredi 29 juillet (17h 20h) Initiation Gaming sur Master System (Shinobi).

– Mercredi 5 août (17h 20h) Initiation Gaming sur Méga Drive (Street of Rage).

– Mercredi 12 août (17h 20h) Initiation Gaming sur Playstation 1 (Crash Bandicoot 3).

– Mercredi 19 août (17h 20h) Initiation Gaming sur Super Nintendo (Street Fighter 2).

– Mercredi 26 août (16h 17h) Initiation Gaming sur Game Cube (Mario Kart Double Dash).

Pour accompagner ces fins d’après-midi animées, l’offre de restauration s’adapte à partir de 19h pour régaler les joueurs

– Les 1er, 15 et 29 juillet Le foodtruck Pizza di Piero s’installe sur place avec ses pizzas artisanales.

Ces propositions complètent la sélection de boissons locales de l’établissement, parfaites pour débriefer vos meilleures parties au fil de l’eau. Les autres jours, la guinguette vous accueille avec sa carte habituelle, idéale pour faire une pause gourmande. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Come and play, compete and share a game of video games with friends or family on the banks of the river Èvre.

L’événement Sessions Gaming à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges