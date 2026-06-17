Atelier La boîte à histoires à la Maison Julien Gracq Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire mercredi 8 juillet 2026.

Mauges-sur-Loire

Atelier La boîte à histoires à la Maison Julien Gracq

Saint-Florent-le-Vieil 1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-18

Devenez Marcel Duchamp le temps d’une matinée !

Vivez les vacances culturelles de la Maison !

Au programme

Un atelier créatif en famille accompagné d’une médiatrice à partir d’une oeuvre de Marcel Duchamp exposée dans la chambre des cartes. C’est dans la bibliothèque que les familles prendront place, un lieu inspirant et lumineux en bord de Loire. Nos petits artistes pourront repartir avec leurs créations !

L’atelier est gratuit sur inscription .

Saint-Florent-le-Vieil 1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55 contact@maisonjuliengracq.fr

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English :

Become Marcel Duchamp for a morning!

L’événement Atelier La boîte à histoires à la Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges