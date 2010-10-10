Cluedo géant au Musée des métiers Place de l’Eglise Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Cluedo géant au Musée des métiers

Place de l’Eglise Musée des Métiers Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Jeu d’enquête à travers tout le musée. Entre l’escape game et l’enquête policière, venez en équipe résoudre les défis et énigmes qui vous attendent.

En 1935, Henriette hérite du manoir de son cousin éloigné, Jean. Désignée comme unique héritière par testament, elle est retrouvée morte quelques semaines après son arrivée. Depuis ce temps, le manoir est resté à l’abandon car les recherches de l’époque n’ont rien donné. Près d’un siècle plus tard, des passionnés d’histoire décident de reprendre l’affaire. Ils se divisent en équipes pour aller plus vite. Vous faites désormais partie de l’une d’elles.

Par équipe de 2 à 6 joueurs, à partir de 7 ans. .

Place de l’Eglise Musée des Métiers Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 24 08 contact@musee-metiers.fr

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English :

Investigation game throughout the museum. Somewhere between an escape game and a detective story, come together as a team to solve the challenges and riddles that await you.

L’événement Cluedo géant au Musée des métiers Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges