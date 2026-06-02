Concert ALAM-Live trio LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Concert ALAM-Live trio

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21 20:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Après la sortie de son 4? album Rise en 2024, ALAM revient sur scène en 2026 avec une formule plus épurée et intimiste un trio dub en live, mêlant électronique et instruments acoustiques.

Sur scène, ALAM s’entoure d’un claviériste, d’un batteur aux samples subtils et de sa guitare pour créer un univers sonore hybride, entre nappes électroniques et chaleur organique. Les morceaux sont revisités dans un esprit vapor dub, inspiré d’artistes comme Biga Ranx, Blundetto ou Soleil Bleu.

Figure reconnue de la scène reggae depuis plus de 18 ans, elle profite de cette nouvelle formule pour explorer de nouvelles directions musicales et dévoiler quelques titres inédits, dont des textes en français et son prochain single La Dune.

Un live immersif, profond et planant, entre groove, émotions et expérimentations sonores.

> Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

Following the release of its 4? album Rise in 2024, ALAM returns to the stage in 2026 with a more refined, intimate formula: a live dub trio, mixing electronics and acoustic instruments.

On stage, ALAM surrounds itself with a keyboardist, a drummer with subtle samples and its guitar to create a hybrid sound universe, between electronic layers and organic warmth. The tracks are revisited in a vapor dub spirit, inspired by artists such as Biga Ranx, Blundetto and Soleil Bleu.

A well-known figure on the reggae scene for over 18 years, she takes advantage of this new formula to explore new musical directions and unveil some previously unreleased tracks, including French lyrics and her next single La Dune.

An immersive live show, deep and soaring, between groove, emotions and sonic experimentation.

L’événement Concert ALAM-Live trio Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65