Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Alice au Why not X la guinguette éphémère Résidence des Cottages Parentis-en-Born

Concert Alice au Why not X la guinguette éphémère Résidence des Cottages Parentis-en-Born

Concert Alice au Why not X la guinguette éphémère Résidence des Cottages Parentis-en-Born vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Résidence des Cottages

Adresse : 190 chemin des cottages

Ville : 40160 Parentis-en-Born

Département : Landes

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:45:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Parentis-en-Born

Concert Alice au Why not X la guinguette éphémère

Résidence des Cottages 190 chemin des cottages Parentis-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:45:00
fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Ambiance guinguette, musique live et gourmandises au rendez vous !

Pour notre tout premier concert avec @Alicefloremusic et pour fêter le lancement de la saison estivale, profitez d’une soirée conviviale avec nos cocktails, nos tapas à partager, burger et pizzas faites maison !   .

Résidence des Cottages 190 chemin des cottages Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 075993348  laguinguetteephemere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Alice au Why not X la guinguette éphémère

L’événement Concert Alice au Why not X la guinguette éphémère Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Grands Lacs

À voir aussi à Parentis-en-Born (Landes)