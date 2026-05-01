Concert Alice au Why not X la guinguette éphémère Résidence des Cottages Parentis-en-Born
Concert Alice au Why not X la guinguette éphémère Résidence des Cottages Parentis-en-Born vendredi 15 mai 2026.
Parentis-en-Born
Concert Alice au Why not X la guinguette éphémère
Résidence des Cottages 190 chemin des cottages Parentis-en-Born Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:45:00
fin : 2026-05-15 23:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Ambiance guinguette, musique live et gourmandises au rendez vous !
Pour notre tout premier concert avec @Alicefloremusic et pour fêter le lancement de la saison estivale, profitez d’une soirée conviviale avec nos cocktails, nos tapas à partager, burger et pizzas faites maison ! .
Résidence des Cottages 190 chemin des cottages Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 075993348 laguinguetteephemere@gmail.com
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English : Concert Alice au Why not X la guinguette éphémère
L’événement Concert Alice au Why not X la guinguette éphémère Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Grands Lacs
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