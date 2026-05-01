Entre Terre & Souffle — Le temps de revenir à soi Un Atelier De Art à Zen Parentis-en-Born
Entre Terre & Souffle — Le temps de revenir à soi Un Atelier De Art à Zen Parentis-en-Born vendredi 15 mai 2026.
Parentis-en-Born
Entre Terre & Souffle — Le temps de revenir à soi
Un Atelier De Art à Zen 209 Avenue du 8 Mai 1945 Parentis-en-Born Landes
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-15 12:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-06-10 2026-06-26
Entre Terre & Souffle — Le temps de revenir à soi
Cycle de 3 ateliers
Fatiguée de tout porter sans jamais t’arrêter ?
Ce cycle d’ateliers est une invitation à ralentir, relâcher la charge mentale et revenir dans ton corps — en douceur, et en compagnie d’autres femmes.
Chaque rencontre associe une pratique corporelle (sophrologie, mouvement) à une activité créative (céramique, zentangle, kintsugi), pour une expérience à la fois sensorielle et ressourçante.
Atelier 1 — Ancrage & Céramique 15/05 | S’ancrer dans l’instant présent à travers la respiration et le toucher de la terre
Atelier 2 — Souffle & Zentangle 10/06 | Retrouver le calme intérieur par la respiration consciente et le dessin méditatif
Atelier 3 — Mouvement & Kintsugi 26/06 | Réconcilier corps et histoire personnelle à travers le mouvement libre et l’art du kintsugi — l’art japonais de réparer ce qui est brisé avec de l’or .
Un Atelier De Art à Zen 209 Avenue du 8 Mai 1945 Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 39 59 14
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English : Entre Terre & Souffle — Le temps de revenir à soi
L’événement Entre Terre & Souffle — Le temps de revenir à soi Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Grands Lacs
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