Concert Amity Rock Lundi 17 août Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-17 19:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Venez profitez du concert du groupe Amity Rock ce lundi de 18h à 19h30!
Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
Come and enjoy the Amity Rock concert this Monday from 6pm to 7:30pm!
