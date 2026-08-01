UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saulieu

CONCERT AMNE’ZIK DUO CAFE PARISIEN Saulieu

samedi 29 août 2026 · CAFE PARISIEN · Saulieu

CONCERT AMNE’ZIK DUO CAFE PARISIEN Saulieu

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
CAFE PARISIEN
Adresse
4 Rue du Marché
Ville
21210 Saulieu
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Saulieu

CONCERT AMNE’ZIK DUO

CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :
2026-08-29

CONCERT POP ROCK du groupe AMNE’ZIK DUO samedi 29 aout à partir de 19h30 au Café parisien de Saulieu. Participation libre concert gratuit   .

CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 26 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT AMNE’ZIK DUO

L’événement CONCERT AMNE’ZIK DUO Saulieu a été mis à jour le 2026-08-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Saulieu (Côte-d'Or)