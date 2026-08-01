CONCERT AMNE’ZIK DUO CAFE PARISIEN Saulieu
samedi 29 août 2026 · CAFE PARISIEN · Saulieu
Informations pratiques
Saulieu
CONCERT AMNE’ZIK DUO
CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
CONCERT POP ROCK du groupe AMNE’ZIK DUO samedi 29 aout à partir de 19h30 au Café parisien de Saulieu. Participation libre concert gratuit .
CAFE PARISIEN 4 Rue du Marché Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 26 56
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English : CONCERT AMNE’ZIK DUO
L’événement CONCERT AMNE’ZIK DUO Saulieu a été mis à jour le 2026-08-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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