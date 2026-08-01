Informations pratiques

Saulieu

Échos des Montagnes Bleues

Basilique Saint Andoche Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Échos des Montagnes Bleues

Concert et performance chorégraphique

Ludovic Ben Ahmed Suzuka Inada ( Japon )

Travaillant depuis 2021 sur un projet de création nomade d’un album nommé Les Montagnes Bleues , qui traverse plusieurs pays, donc le Japon, le Maroc, la France et l’Italie, et dans lequel la nature est au cœur, Ludovic Ben Ahmed collabore pour ce projet avec des musiciens, mais aussi avec des artistes d’horizons divers, danseurs, peintres et calligraphes, sensibles aux différentes formes du vivant.

Après l’ultime étape du voyage, qui a eu lieu au mois d’avril, celle de l’île aux arbres millénaires de Yakushima, qui se traduira en chansons, et avant l’enregistrement final de l’album cette année, voici l’occasion d’inviter cet été la danseuse japonaise Suzuka Inada, pour quelques moments en écho de ce projet.

Billeterie volontaire participation au chapeau ! .

Basilique Saint Andoche Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 62 76 31 tsubame.musique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Échos des Montagnes Bleues Saulieu a été mis à jour le 2026-08-13 par OT des Terres d’Auxois