Échos des Montagnes Bleues Saulieu
jeudi 20 août 2026 · Saulieu
Informations pratiques
Saulieu
Échos des Montagnes Bleues
Basilique Saint Andoche Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Échos des Montagnes Bleues
Concert et performance chorégraphique
Ludovic Ben Ahmed Suzuka Inada ( Japon )
Travaillant depuis 2021 sur un projet de création nomade d’un album nommé Les Montagnes Bleues , qui traverse plusieurs pays, donc le Japon, le Maroc, la France et l’Italie, et dans lequel la nature est au cœur, Ludovic Ben Ahmed collabore pour ce projet avec des musiciens, mais aussi avec des artistes d’horizons divers, danseurs, peintres et calligraphes, sensibles aux différentes formes du vivant.
Après l’ultime étape du voyage, qui a eu lieu au mois d’avril, celle de l’île aux arbres millénaires de Yakushima, qui se traduira en chansons, et avant l’enregistrement final de l’album cette année, voici l’occasion d’inviter cet été la danseuse japonaise Suzuka Inada, pour quelques moments en écho de ce projet.
Billeterie volontaire participation au chapeau ! .
Basilique Saint Andoche Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 62 76 31 tsubame.musique@gmail.com
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English :
L’événement Échos des Montagnes Bleues Saulieu a été mis à jour le 2026-08-13 par OT des Terres d’Auxois
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