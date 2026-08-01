Informations pratiques

Brionne

Concert ANDURIL

SALLE DES FETES 2A Rue du Maréchal Leclerc Brionne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le groupe ANDURIL , originaire de Lindlar ( ville jumelée à la ville de Brionne ) a été fondé en 2001 sur l’Ile de Skye ( Ecosse).

Le groupe est composé de sept musiciens

– Tim ( chant et percussions )

– Dominik ( guitare acoustique et chant )

– Michael (basse et chant )

– Andreas ( batterie )

– Hannes ( clavier et accordéon )

– David ( guitare électrique )

– Arne ( ingénieur du son )

Compositions originales , FOLK ROCK ECOSSAIS/IRLANDAIS .

SALLE DES FETES 2A Rue du Maréchal Leclerc Brionne 27800 Eure Normandie +33 6 13 76 33 19

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English : Concert ANDURIL

L’événement Concert ANDURIL Brionne a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay