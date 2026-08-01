Concert ANDURIL Brionne
jeudi 20 août 2026 · Brionne
Informations pratiques
Brionne
Concert ANDURIL
SALLE DES FETES 2A Rue du Maréchal Leclerc Brionne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le groupe ANDURIL , originaire de Lindlar ( ville jumelée à la ville de Brionne ) a été fondé en 2001 sur l’Ile de Skye ( Ecosse).
Le groupe est composé de sept musiciens
– Tim ( chant et percussions )
– Dominik ( guitare acoustique et chant )
– Michael (basse et chant )
– Andreas ( batterie )
– Hannes ( clavier et accordéon )
– David ( guitare électrique )
– Arne ( ingénieur du son )
Compositions originales , FOLK ROCK ECOSSAIS/IRLANDAIS .
SALLE DES FETES 2A Rue du Maréchal Leclerc Brionne 27800 Eure Normandie +33 6 13 76 33 19
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English : Concert ANDURIL
L’événement Concert ANDURIL Brionne a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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