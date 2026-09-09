Concert Anne Sylvestre Encagnane Aix-en-Provence
samedi 24 octobre 2026 · Encagnane · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Concert Anne Sylvestre
Samedi 24 octobre 2026 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Le Trio Callandjo présente Anne Sylvestre. Une balade chantée et enchantée, un voyage en poésie, au féminin et en féminisme, en douceur, en humour, en humanisme… Ce voyage, nous l’avons voulu vivant, gai, sensible, au gré des mots et des musiques.
Par le Trio Callandjo Michèle Sebastia (chant), Alain Weill (piano), Thierry Gras (Guitare, harmonica et arrangements des chansons) .
Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71 accueil@lamareschale.com
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English :
The Callandjo Trio presents Anne Sylvestre. An enchanting musical journey—a poetic exploration of femininity and feminism, filled with tenderness, humor, and humanism… We wanted this journey to be lively, cheerful, and sensitive, guided by words and music.
L’événement Concert Anne Sylvestre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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