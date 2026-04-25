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Concert Le Bourg Anzy-le-Duc

Concert Le Bourg Anzy-le-Duc dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Eglise

Ville : 71110 Anzy-le-Duc

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Anzy-le-Duc

Concert

Le Bourg Eglise Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Vous êtes amateur de chant chorale, la chorale de Marcigny vous convie à son concert du Chœur de la Tour avec la Chorale Confluence et le Chœur du Soleil.   .

Le Bourg Eglise Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   laurianne_529@hotmail.com

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English : Concert

L’événement Concert Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-25 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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