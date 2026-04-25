Concert Le Bourg Anzy-le-Duc
Concert Le Bourg Anzy-le-Duc dimanche 24 mai 2026.
Anzy-le-Duc
Concert
Le Bourg Eglise Anzy-le-Duc Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Vous êtes amateur de chant chorale, la chorale de Marcigny vous convie à son concert du Chœur de la Tour avec la Chorale Confluence et le Chœur du Soleil. .
Le Bourg Eglise Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté laurianne_529@hotmail.com
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English : Concert
L’événement Concert Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-25 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III