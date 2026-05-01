Visite guidée de l’église romane Le Bourg Anzy-le-Duc

Anzy-le-Duc

Visite guidée de l’église romane

Le Bourg Eglise d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Une visite guidée de l’église est proposée avant le concert. Elle sera animée par André Beauchamp. .

Le Bourg Eglise d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté festivalmusicalanzy@gmail.com

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English : Visite guidée de l’église romane

L’événement Visite guidée de l’église romane Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-30 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III