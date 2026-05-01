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Visite guidée de l’église romane Le Bourg Anzy-le-Duc

Visite guidée de l’église romane Le Bourg Anzy-le-Duc samedi 30 mai 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Eglise d'Anzy-le-Duc

Ville : 71110 Anzy-le-Duc

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Anzy-le-Duc

Visite guidée de l’église romane

Le Bourg Eglise d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Une visite guidée de l’église est proposée avant le concert. Elle sera animée par André Beauchamp.   .

Le Bourg Eglise d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   festivalmusicalanzy@gmail.com

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English : Visite guidée de l’église romane

L’événement Visite guidée de l’église romane Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-30 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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