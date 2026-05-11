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Les Musicales d’Anzy Concert de Chœur Rue Altaric Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy Concert de Chœur Rue Altaric Anzy-le-Duc vendredi 14 août 2026.

Lieu : Rue Altaric

Adresse : Eglise

Ville : 71110 Anzy-le-Duc

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 60 60 60 Autres Tarifs

Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy Concert de Chœur

Rue Altaric Eglise Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concert de Chœur Chœurs sacrés au fil des siècles par le chœur Résonance.
Du XIXème siècle à nos jours, de Mendelssohn à Fauré et Ešenvalds, ce programme vous propose un aperçu de l’évolution de l’écriture chorale sacrée a cappella en Europe. Couleurs vocales et architecture romane se rencontrent pour un moment hors du temps, sculpté par les voix du fantastique chœur allemand Résonance .…

Places numérotées   .

Rue Altaric Eglise Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   festivalmusicalanzy@gmail.com

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English : Les Musicales d’Anzy Concert de Chœur

L’événement Les Musicales d’Anzy Concert de Chœur Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-11 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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