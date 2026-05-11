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Les Musicales d’Anzy Découverte de la direction d’orchestre Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy Découverte de la direction d’orchestre Anzy-le-Duc vendredi 14 août 2026.

Adresse : Prieuré

Ville : 71110 Anzy-le-Duc

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy Découverte de la direction d’orchestre

Prieuré Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Vous vous êtes toujours demandé à quoi servait un chef d’orchestre et que signifiait ses mouvements ? Rendez-vous au prieuré pour apprendre les gestes basiques et les enjeux de cette pratique… Activité ouverte à toutes et tous, sans connaissances musicales préalables.

Sans inscription   .

Prieuré Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   festivalmusicalanzy@gmail.com

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English : Les Musicales d’Anzy Découverte de la direction d’orchestre

L’événement Les Musicales d’Anzy Découverte de la direction d’orchestre Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-11 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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