Les Musicales d’Anzy Balade Brionnaise à vélo Anzy-le-Duc
Les Musicales d’Anzy Balade Brionnaise à vélo Anzy-le-Duc vendredi 14 août 2026.
Anzy-le-Duc
Les Musicales d’Anzy Balade Brionnaise à vélo
Devant l’église Anzy-le-Duc Saône-et-Loire
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Parcourez 45 km parsemés d’une quinzaine d’arrêts pour s’émerveiller de points remarquables du Brionnais, entre monuments emblématiques et bocage. Déjeuner dans une auberge. Retour à Anzy en fin d’après-midi. Avec Patrick Rossignol, guide expert de la région.
Réservé aux adhérents de l’association, adhésion incluse dans la participation à la journée. Places limitées. .
Devant l’église Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 96 43 21 festivalmusicalanzy@gmail.com
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English : Les Musicales d’Anzy Balade Brionnaise à vélo
L’événement Les Musicales d’Anzy Balade Brionnaise à vélo Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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