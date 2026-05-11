Les Musicales d’Anzy Découverte de l’orgue Rue Altaric Anzy-le-Duc
Les Musicales d’Anzy Découverte de l’orgue Rue Altaric Anzy-le-Duc samedi 15 août 2026.
Anzy-le-Duc
Les Musicales d’Anzy Découverte de l’orgue
Rue Altaric Prieuré Anzy-le-Duc Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Agnès Letessier, professeure et passionnée de musique sous toutes ses formes, vous fera découvrir l’histoire et les subtilités de l’orgue. .
Rue Altaric Prieuré Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté festivalmusicalanzy@gmail.com
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English : Les Musicales d’Anzy Découverte de l’orgue
L’événement Les Musicales d’Anzy Découverte de l’orgue Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-11 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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