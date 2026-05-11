Les Musicales d’Anzy Découverte de l’orgue Rue Altaric Anzy-le-Duc

Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy Découverte de l’orgue

Rue Altaric Prieuré Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Agnès Letessier, professeure et passionnée de musique sous toutes ses formes, vous fera découvrir l’histoire et les subtilités de l’orgue. .

Rue Altaric Prieuré Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté festivalmusicalanzy@gmail.com

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English : Les Musicales d’Anzy Découverte de l’orgue

L’événement Les Musicales d’Anzy Découverte de l’orgue Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-11 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III