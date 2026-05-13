Les Musicales d’Anzy concert pédagogique Anzy-le-Duc
Les Musicales d’Anzy concert pédagogique Anzy-le-Duc samedi 15 août 2026.
Anzy-le-Duc
Les Musicales d’Anzy concert pédagogique
Prieuré Anzy-le-Duc Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Musique classique dites-vous ? Si le terme évoque de nos jours la musique occidentale écrite entre le 16ème siècle et aujourd’hui, la véritable signification de ce terme renvoie à une courte époque de la musique à la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXème, et concerne principalement trois compositeurs Haydn, Mozart et Beethoven. L’occasion de comprendre comment ces trois maitres ont posé des canons pour les générations suivantes… .
Prieuré Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté festivalmusicalanzy@gmail.com
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English : Les Musicales d’Anzy concert pédagogique
L’événement Les Musicales d’Anzy concert pédagogique Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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