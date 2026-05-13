Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy concert pédagogique

Prieuré Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Musique classique dites-vous ? Si le terme évoque de nos jours la musique occidentale écrite entre le 16ème siècle et aujourd’hui, la véritable signification de ce terme renvoie à une courte époque de la musique à la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXème, et concerne principalement trois compositeurs Haydn, Mozart et Beethoven. L’occasion de comprendre comment ces trois maitres ont posé des canons pour les générations suivantes… .

Prieuré Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté festivalmusicalanzy@gmail.com

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English : Les Musicales d’Anzy concert pédagogique

L’événement Les Musicales d’Anzy concert pédagogique Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III