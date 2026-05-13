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Les Musicales d’Anzy concert pédagogique Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy concert pédagogique Anzy-le-Duc samedi 15 août 2026.

Adresse : Prieuré

Ville : 71110 Anzy-le-Duc

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy concert pédagogique

Prieuré Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Musique classique dites-vous ? Si le terme évoque de nos jours la musique occidentale écrite entre le 16ème siècle et aujourd’hui, la véritable signification de ce terme renvoie à une courte époque de la musique à la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXème, et concerne principalement trois compositeurs Haydn, Mozart et Beethoven. L’occasion de comprendre comment ces trois maitres ont posé des canons pour les générations suivantes…   .

Prieuré Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   festivalmusicalanzy@gmail.com

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English : Les Musicales d’Anzy concert pédagogique

L’événement Les Musicales d’Anzy concert pédagogique Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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